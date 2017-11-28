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Внешняя политика 28.11.2017 14:46

Алекперов стал почетным консулом Эфиопии в Азербайджане

Новоназначенный почетный консул Эфиопии в Азербайджане Джейхун Алекперов вручил патентные документы главе Управления государственного протокола МИД Парвину Мирзазаде.

По сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи Дж.Алекперов отметил, что приложит усилия для развитие дружеских, культурных и торгово-экономических отношений между странами.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭФИОПИЯ, КОНСУЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]