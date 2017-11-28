Алекперов стал почетным консулом Эфиопии в Азербайджане

Новоназначенный почетный консул Эфиопии в Азербайджане Джейхун Алекперов вручил патентные документы главе Управления государственного протокола МИД Парвину Мирзазаде.

По сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи Дж.Алекперов отметил, что приложит усилия для развитие дружеских, культурных и торгово-экономических отношений между странами.

Ф.Исазаде