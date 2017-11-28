НФПП до сих пор выделил льготных кредитов на 54 млн манатов на строительство 30 хлебозаводов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) до сих пор выделил льготных кредитов на сумму 54 млн манатов на строительство заводов по производству хлеба, заявил министр министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"НФПП до сих пор выделил кредитов на сумму 54 млн манатов на строительство 30 заводов. Общая стоимость этих предприятий составляет 113,3 млн манатов", - отметил Ш.Мустафаев.
По его словам, суточная производственная мощность этих заводов составляет 827,6 тонн. В целом, в Азербайджане осуществляют деятельность 160 предприятий по производству хлеба суммарной суточной мощностью 2,2 тыс. тонн в день.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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