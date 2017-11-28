Промышленный квартал в Масаллы начнет функционировать весной 2018 года

Первые предприятия в Масаллинском промышленном квартале начнут функционировать весной 2018 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, строительные работы в промышленном квартале начались в июле текущего года. На первом этапе строительства на территории 3,54 га будут построены три производственных корпуса, административные, технические и вспомогательные здания. Первые предприятия начнут свою деятельность в апреле следующего года.

Министр отметил, что предприниматели представили 33 проекта для деятельности в промквартале. Проекты, в основном, предусматривают производство мебели, стройматериалов, пластиковой тары, ковров, минеральных вод, пищевой и сельскохозяйственной продукции. После того как на территории промышленного квартала заработают все предприятия, здесь будут работать 600 человек.

Ш.Мустафаев также сообщил, что в сентябре текущего года подобный промышленный квартал был открыт в Нефтчалинском районе. В настоящее время там осуществляют свою деятельность 9 предприятий и один цех. На данный момент там трудятся 474 человека. Учитывая интерес со стороны предпринимателей, планируется увеличить территорию промквартала.

Б.Рустамбеков