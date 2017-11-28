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Бизнес и законодательство 28.11.2017 18:01

Промышленный квартал в Масаллы начнет функционировать весной 2018 года

Первые предприятия в Масаллинском промышленном квартале начнут функционировать весной 2018 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, строительные работы в промышленном квартале начались в июле текущего года. На первом этапе строительства на территории 3,54 га будут построены три производственных корпуса, административные, технические и вспомогательные здания. Первые предприятия начнут свою деятельность в апреле следующего года.

Министр отметил, что предприниматели представили 33 проекта для деятельности в промквартале. Проекты, в основном, предусматривают производство мебели, стройматериалов, пластиковой тары, ковров, минеральных вод, пищевой и сельскохозяйственной продукции. После того как на территории промышленного квартала заработают все предприятия, здесь будут работать 600 человек.

Ш.Мустафаев также сообщил, что в сентябре текущего года подобный промышленный квартал был открыт в Нефтчалинском районе. В настоящее время там осуществляют свою деятельность 9 предприятий и один цех. На данный момент там трудятся 474 человека. Учитывая интерес со стороны предпринимателей, планируется увеличить территорию промквартала.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМКВАРТАЛ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]