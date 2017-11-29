Генсек НАТО осудил запуск ракеты Северной Кореей

Запуск Северной Кореей ракеты является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающим региональную и международную безопасность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я решительно осуждаю новое испытание Северной Кореей баллистической ракеты", - говорится в заявлении главы НАТО, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Й.Столтенберг отметил в своем сообщении, что в ноябре посетил региональных партнеров НАТО - Японию и Республику Корея, вместе с которыми призвал Северную Корею воздерживаться от дальнейших провокаций и отказаться от своих ядерных и ракетных программ.

"Я повторяю этот призыв сегодня", - сказано в коммюнике генсека НАТО.

По его словам, Северная Корея должна вернуться к повторному и конструктивному диалогу с международным сообществом.