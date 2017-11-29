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Дальнее зарубежье 29.11.2017 09:06

Генсек НАТО осудил запуск ракеты Северной Кореей

Запуск Северной Кореей ракеты является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающим региональную и международную безопасность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я решительно осуждаю новое испытание Северной Кореей баллистической ракеты", - говорится в заявлении главы НАТО, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Й.Столтенберг отметил в своем сообщении, что в ноябре посетил региональных партнеров НАТО - Японию и Республику Корея, вместе с которыми призвал Северную Корею воздерживаться от дальнейших провокаций и отказаться от своих ядерных и ракетных программ.

"Я повторяю этот призыв сегодня", - сказано в коммюнике генсека НАТО.

По его словам, Северная Корея должна вернуться к повторному и конструктивному диалогу с международным сообществом.

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Тэги: НАТО, КНДР, РАКЕТА, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]