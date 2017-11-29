Комитет ООН признал нарушение прав казахстанского пограничника, осужденного пожизненно за убийство сослуживцев - адвокат

Комитет ООН по правам человека рассмотрел жалобу бывшего казахстанского пограничника Владислава Челаха, отбывающего пожизненное наказание за убийство сослуживцев, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат В.Челаха Серик Сарсенов.
"Я получил ответ из Комитета ООН по правам человека. Жалоба рассмотрена 7 ноября текущего года. Казахстан признан нарушившим статью N14 международного пакта о гражданских и политических правах, и тем самым лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство", - сказал С.Сарсенов.
При этом он отметил, что данное решение Комитета ООН "обязательной силы не имеет и носит рекомендательный характер".
"Все цивилизованные страны фактически пересматривают дела и удовлетворяют. Но я не думаю, что у нас в Казахстане дело будет пересмотрено", - отметил он.
Как сообщалось, 29 мая 2012 года были расстреляны егерь и 14 пограничников, несших службу в горах на посту "Арканкерген", а сама застава была сожжена. В.Челах - 15-й пограничник, несший там службу, - был найден живым в нескольких километрах от места пожарища.
В декабре того же года В.Челах был признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Адвокат С.Сарсенов в ходе судебного процесса, и после настаивает, что В.Челах не виновен и добивается отмены приговора. Апелляционная, кассационная и надзорная коллегии Военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения.
В.Челах также обращался к президенту Казахстана с прошением о помиловании. Однако комиссия по помилованию ему отказала.
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