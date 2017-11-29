Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0147 RUR   0.0291 GBR   2.2718 TRY   0.4283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 1 Дек 10° 2 Дек 11°

СНГ 29.11.2017 15:16

Комитет ООН признал нарушение прав казахстанского пограничника, осужденного пожизненно за убийство сослуживцев - адвокат

Комитет ООН по правам человека рассмотрел жалобу бывшего казахстанского пограничника Владислава Челаха, отбывающего пожизненное наказание за убийство сослуживцев, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат В.Челаха Серик Сарсенов.

"Я получил ответ из Комитета ООН по правам человека. Жалоба рассмотрена 7 ноября текущего года. Казахстан признан нарушившим статью N14 международного пакта о гражданских и политических правах, и тем самым лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство", - сказал С.Сарсенов.

При этом он отметил, что данное решение Комитета ООН "обязательной силы не имеет и носит рекомендательный характер".

"Все цивилизованные страны фактически пересматривают дела и удовлетворяют. Но я не думаю, что у нас в Казахстане дело будет пересмотрено", - отметил он.

Как сообщалось, 29 мая 2012 года были расстреляны егерь и 14 пограничников, несших службу в горах на посту "Арканкерген", а сама застава была сожжена. В.Челах - 15-й пограничник, несший там службу, - был найден живым в нескольких километрах от места пожарища.

В декабре того же года В.Челах был признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Адвокат С.Сарсенов в ходе судебного процесса, и после настаивает, что В.Челах не виновен и добивается отмены приговора. Апелляционная, кассационная и надзорная коллегии Военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения.

В.Челах также обращался к президенту Казахстана с прошением о помиловании. Однако комиссия по помилованию ему отказала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПОГРАНИЧНИК, ООН, ОТВЕТ


Похожие новости


Суд приговорил казахстанского пограничника Челаха к пожизненному заключению за убийство 15 человек Пограничника, подозреваемого в убийстве сослуживцев, вывезли в Алмату Казахстанский пограничник Челах говорит, что совершил убийство своих сослуживцев из-за того, что один из них пытался его припугнуть Казахстанский пограничник объясняет убийство сослуживцев ссорой Казахстанская прокуратура показала видеозапись признания пограничника Челаха в убийстве сослуживцев Казахстанский пограничник Челах признался матери, что не убивал сослуживцев - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]