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Дальнее зарубежье 29.11.2017 16:12

Испанские таксисты устроили забастовку против Uber и Cabify в Мадриде

Испанские таксисты проводят в Мадриде однодневную забастовку против недобросовестной конкуренции со стороны сервисов онлайн-такси Uber и местного Cabify, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Забастовка вызвана недавним решением суда о выдаче новых лицензий, в результате чего у Uber и Catify увеличится количество автомобилей по сравнению с обычным такси.

В рамках акции протеста таксисты должны пройти от главного железнодорожного вокзала города до площади возле здания парламента в Мадриде.

Профсоюз, объединяющий более 70 тыс. таксистов в Мадриде сообщил, что в день забастовки будут предоставляться минимальные услуги по перевозке: автомобили будут принимать заказы на транспортировку в больницы или при чрезвычайных ситуациях.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТАКСИ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]