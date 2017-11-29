Испанские таксисты устроили забастовку против Uber и Cabify в Мадриде

Испанские таксисты проводят в Мадриде однодневную забастовку против недобросовестной конкуренции со стороны сервисов онлайн-такси Uber и местного Cabify, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Забастовка вызвана недавним решением суда о выдаче новых лицензий, в результате чего у Uber и Catify увеличится количество автомобилей по сравнению с обычным такси.

В рамках акции протеста таксисты должны пройти от главного железнодорожного вокзала города до площади возле здания парламента в Мадриде.

Профсоюз, объединяющий более 70 тыс. таксистов в Мадриде сообщил, что в день забастовки будут предоставляться минимальные услуги по перевозке: автомобили будут принимать заказы на транспортировку в больницы или при чрезвычайных ситуациях.