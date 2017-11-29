Министр транспорта Британии: точная сумма выплат Лондона в рамках Brexit пока не определена

Точная сумма средств, которую Великобритания должна будет выплатить для выхода из Евросоюза, пока не определена, но она будет составлять ровно столько, сколько необходимо для покрытия обязательств Лондона перед Брюсселем, заявил в эфире радио Би-Би-Си министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг.

"Очень много слухов по поводу цифр (суммы предстоящих выплат - ИФ). Сегодня утром у нас нет цифр для обсуждения. Мы не приняли на себя обязательства по определенной сумме. То, что мы сказали, значило, что мы выполним наши обязательства, выстроенные в ходе периода членства (Британии в ЕС - ИФ)", - сказал он.

"Мы хотим выйти (из ЕС - ИФ) как хорошие друзья, хорошие соседи, продолжать торговлю с Евросоюзом. Это правильно, что мы выполняем обязательства, и это то, что мы намерены делать", - добавил британский министр транспорта, известный как ярый сторонник Brexit.

Тем временем, источник Би-би-си на Даунинг-стрит опроверг факт соглашения Лондона и Брюсселя по сумме. "Переговоры продолжаются. Пока соглашения нет", - сказал он.

Ранее в среду сообщалось, что координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье также заявил в среду, что информация в британских СМИ о достигнутом сторонами соглашении по финансовому урегулированию между Лондоном и Брюсселем является слухами.

Изначально газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро.

Газета уточнила, что указанная сумма является приблизительной, итоговая компенсация будет зависеть от того, каким образом стороны будут рассчитываться по финансовым обязательствам друг перед другом. В итоге Лондон может заплатить Брюсселю 45-55 млрд евро.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, но ни разу не назвала сумму, которую готово заплатить Соединенное Королевство.

По расчетам Еврокомиссии, Великобритания должна выплатить средства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период 2014-2020 гг. Сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро.

Финансовые обязательства Великобритании перед ЕС являются одним из ключевых вопросов, без компромисса по которым Евросоюз отказывается переходить ко второй фазе переговоров по Brexit.