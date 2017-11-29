Президент Киргизии заявляет о намерении укреплять стратегическое партнерство с Россией

В сохранении государственности Киргизии после событий 2010 года большая заслуга России, считает киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.

"Исполняется 25 лет дипломатическим отношениям, за 25 лет Киргизия и Россия прошли очень много испытаний, у нас были две революции. В 2010 году (в Киргизии) была угроза потери государственности. Но мы смогли сохранить мир и стабильность и выйти на путь устойчивого развития. В этом тоже большая заслуга России, народ Киргизии очень ценит эту помощь и поддержку России", - заявил С.Жээнбеков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Для меня очень символично совершить первый визит в Россию в качестве президента Киргизии, так и должно быть", - подчеркнул он.

По его словам, "это говорит о том, что мы твердо намерены укреплять наши взаимоотношения, наше союзничество, стратегическое партнерство".

"Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы наше союзничество развивалось и укреплялось", - заявил киргизский президент.

Президент Киргизии С.Жээнбеков прибыл среду в Москву с рабочим визитом. Он также провел встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Это первый зарубежный визит С.Жээнбекова в должности президента Киргизии. Его инаугурация состоялась 24 ноября.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть, а бывший президент Курманбек Бакиев, его родственники и члены ближайшего окружения бежали из страны.