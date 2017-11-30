Турция без колебаний введет войска в сирийский Африн в случае угрозы – глава МИД

Турция в случае необходимости введет войска в сирийский Африн, заявил глава МИД Мевлут Чавушоглу.
«Совет национальной безопасности оценил угрозу, исходящую от города Африн (северо-запад Сирии). Мы без колебаний войдем в Африн и другие территории, если оттуда будет исходить угроза Турции, и очистим от террористов. Мы это мы сделали без колебаний в ходе операции «Щит Евфрата». Вошли, и очисти от ИГИЛ. Задача наших соответствующих структур заключается в том, чтобы всегда быть готовыми к этому»,- М.Чавушоглу в Баку на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана
Он напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Т.Эрдоганом, глава США Дональд Трамп обещал не передавать вооружение курдским отрядам самообороны (YPG).
«Мы не вмешиваемся во внутренние дела США. Но Пентагон не слушает своего президента, например, по вопросам интересующих, в том числе нас, т.к. передаваемые им (YPG – ИФ) вооружение используется против нас»,- сказал министр.
«Мы в Турции придаем большое значение этому вопросу и держим данное нами слово. Поэтому, главная ответственность лежит на правительстве США»,- добавил он.
Ф.Исазаде
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