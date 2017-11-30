Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга

Баку, Анкара и Исламабад заявляют о неприемлемости использования своих территорий друг против друга, говорится в Бакинской декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи глав МИДов Азербайджана, Турции и Пакистана.

«Заявляем о невозможности использования своих территорий в качестве плацдармов с целью ведения деятельности, направленной друг против друга», - говорится в документе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры также выразили уважение и решительную поддержку принципам независимости, суверенитету, территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ.

Р.Бабаев