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ТЭК 30.11.2017 14:19

Азербайджан, Турция и Пакистан договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики – декларация

Баку, Анкара и Исламабад заявляют о неприемлемости использования своих территорий друг против друга, говорится в Бакинской декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в четверг.

«Заявляем о невозможности использования своих территорий в качестве плацдармов с целью ведения деятельности, направленной друг против друга», - говорится в документе, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана.

Министры также выразили уважение и решительную поддержку принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран выразили сожаление в связи с существующими в регионах конфликтами, осудили наносимый мирному населению ущерб в результате этих конфликтов и использование силы, направленной против территориальной целостности государств.

«Требуем урегулирования конфликтов политическим путем на основе принципов международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Эти конфликты препятствуют миру, стабильности и экономическому развитию», - подчеркивается в Бакинской декларации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]