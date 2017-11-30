Азербайджан, Турция и Пакистан договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики – декларация

Баку, Анкара и Исламабад заявляют о неприемлемости использования своих территорий друг против друга, говорится в Бакинской декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в четверг.

«Заявляем о невозможности использования своих территорий в качестве плацдармов с целью ведения деятельности, направленной друг против друга», - говорится в документе, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана.

Министры также выразили уважение и решительную поддержку принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран выразили сожаление в связи с существующими в регионах конфликтами, осудили наносимый мирному населению ущерб в результате этих конфликтов и использование силы, направленной против территориальной целостности государств.

«Требуем урегулирования конфликтов политическим путем на основе принципов международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Эти конфликты препятствуют миру, стабильности и экономическому развитию», - подчеркивается в Бакинской декларации.

Р.Бабаев