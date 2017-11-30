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СНГ 30.11.2017 20:15

Власти Риги планируют выделять по 2 млн евро в год на проведение в русских школах дополнительных уроков на родном языке

С 1 сентября 2019 года Рижское самоуправление обеспечит в столичных школах нацменьшинств дополнительные занятия для освоения предметов на родном языке, заявил мэр Риги Нил Ушаков по итогам встречи с премьером страны Марисом Кучинскисом и министром образования Карлисом Шадурскисомю

Как сообщает агентство BNS, в ходе встречи мэр столицы проинформировал премьера и министра образования о вышеупомянутых планах Рижского самоуправления в свете реформы школ нацменьшинств.

Рижская дума с 1 сентября 2019 года планирует предлагать новую учебную программу с дополнительными уроками для освоения предметов на родном языке. Это означает, что после того, как прошел, например, урок физики на латышском, в случае необходимости ученик пойдет на дополнительный урок, где та же тема будет преподана ему еще раз на родном языке.

Школам будет выделено финансирование пропорционально числу учеников, в зависимости от которого станет понятно, насколько нужны такие занятия. Школы смогут сами выбирать, какие предметы преподавать дополнительно.

Мэр пояснил, что есть школы, где 40% предметов преподается на языке меньшинства, и есть школы, где их количество близко к нулю. Цель программы - добиться, чтобы дети знали и государственный язык, и родной, понимали учебные предметы и могли говорить о них на двух языках. Н.Ушаков подчеркнул, что не сталкивался с ситуациями, когда выпускники школ меньшинств не знают латышского.

Финансирование будет предоставляться и языковым школам, таким, как Рижский Французский лицей, и школам, преподающим на государственном языке, - на дополнительные уроки.

Программа будет реализована вне зависимости от того, осуществится ли реформа по переводу образования только на государственный язык, сказал Н.Ушаков. По предварительным расчетам, расходы на нее в год составят порядка 2 млн евро.

Ранее министр образования Латвии анонсировал с 2019 года переход всех школ нацменьшинств на государственный язык обучения.

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Тэги: ЛАТВИЯ, СТОЛИЦА, НАЦМЕНЬШИНСТВА, ШКОЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]