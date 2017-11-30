Положительное сальдо Азербайджана во внешторговле со странами Тюркского совета за 9 месяцев составило $100 млн – министр экономики

Товарооборот Азербайджана в январе-сентябре 2017 года с тюркоязычными странами составил $2,1 млрд, положительное сальдо - $100 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"За 9 месяцев 2017 года товарооборот Азербайджана со странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) составил $2,1 млрд, из которых экспорт - $1,1 млрд., импорт - $1 млрд", - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Стамбуле на VII встрече министров экономик стран-членов Совета.
По его словам, на эти страны приходится 15% товарооборота Азербайджана. При этом в экспорте этот показатель составляет 13%, в импорте – 16%.
Ш.Мустафаев подчеркнул, что страны-члены организации обладают значительным потенциалом для увеличения объема взаимных инвестиций.
Министр также предложил активнее использовать имеющийся транзитный потенциал стран, воспользоваться возможностями Бакинского международного морского порта, пропарками и кварталами в Азербайджане, логистическим центром в Актау.
А.Азизов
Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация
Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
ЕС будет инвестировать в Африку, чтобы африканская молодежь оставалась работать на континенте - Юнкер
Помпео может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря США
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ