Положительное сальдо Азербайджана во внешторговле со странами Тюркского совета за 9 месяцев составило $100 млн – министр экономики

Товарооборот Азербайджана в январе-сентябре 2017 года с тюркоязычными странами составил $2,1 млрд, положительное сальдо - $100 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"За 9 месяцев 2017 года товарооборот Азербайджана со странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) составил $2,1 млрд, из которых экспорт - $1,1 млрд., импорт - $1 млрд", - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Стамбуле на VII встрече министров экономик стран-членов Совета.

По его словам, на эти страны приходится 15% товарооборота Азербайджана. При этом в экспорте этот показатель составляет 13%, в импорте – 16%.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что страны-члены организации обладают значительным потенциалом для увеличения объема взаимных инвестиций.

Министр также предложил активнее использовать имеющийся транзитный потенциал стран, воспользоваться возможностями Бакинского международного морского порта, пропарками и кварталами в Азербайджане, логистическим центром в Актау.

А.Азизов