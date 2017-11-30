Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0167 RUR   0.0291 GBR   2.2895 TRY   0.4297

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 2 Дек 11° 3 Дек 11°

Бизнес и законодательство 30.11.2017 18:39

Положительное сальдо Азербайджана во внешторговле со странами Тюркского совета за 9 месяцев составило $100 млн – министр экономики

Товарооборот Азербайджана в январе-сентябре 2017 года с тюркоязычными странами составил $2,1 млрд, положительное сальдо - $100 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"За 9 месяцев 2017 года товарооборот Азербайджана со странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) составил $2,1 млрд, из которых экспорт - $1,1 млрд., импорт - $1 млрд", - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Стамбуле на VII встрече министров экономик стран-членов Совета.

По его словам, на эти страны приходится 15% товарооборота Азербайджана. При этом в экспорте этот показатель составляет 13%, в импорте – 16%.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что страны-члены организации обладают значительным потенциалом для увеличения объема взаимных инвестиций.

Министр также предложил активнее использовать имеющийся транзитный потенциал стран, воспользоваться возможностями Бакинского международного морского порта, пропарками и кварталами в Азербайджане, логистическим центром в Актау.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИР/ТЮРКСКИЙ, ТОВАРООБОРОТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]