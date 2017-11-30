Тиллерсон отменил выступление в связи с сообщениями о его возможной замене - СМИ

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированное на четверг выступление в связи с сообщениями о планах Белого дома сместить его с поста и назначить на эту должность нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео, сообщил в четверг Market Watch.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он видеть Р.Тиллерсона в должности госсекретаря США.

"Он здесь, Рекс здесь", - сказал Д.Трамп.

О том, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, М. Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ, ранее со ссылкой на источник в администрации США сообщила газета "Нью-Йорк таймс".

В сообщении отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.