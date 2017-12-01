Германия сократит штат своего посольства в Пхеньяне и требует такого же шага от КНДР - глава МИД ФРГ

Берлин принял решение о дальнейшем сокращении численности дипломатического персонала своего посольства в Северной Корее, сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы уже сократили число наших дипломатов в Северной Корее на два человека, и сделаем это еще раз", - заявил З.Габриэль журналистам после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Он отметил, что дальнейшее сокращение персонала посольства будет проходить после консультаций с европейскими партнерами, посольства которых также открыты в КНДР.

Одновременно, сказал З.Габриэль, "мы уже заявили северным корейцам, что они также должны сократить штат своего посольства" в Берлине.

"Таким образом, мы наращиваем дипломатическое давление" - пояснил дипломат, отметив, что отзывает из Пхеньяна дипломатов, но не посла.

В минувшую среду еще до встречи глав дипломатических ведомств двух стран представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США предлагают своим союзникам отозвать послов из КНДР.

"Мы продолжим предлагать Германии и другим странам мира отозвать своих послов", - сообщила она.

Вместе с тем, после встречи Р.Тиллерсона и З.Габриэля Х.Нойерт сказала, что госсекретарь "непосредственно" не обращался к германскому коллеге с таким предложением.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании СБ ООН после очередного ракетного пуска Пхеньяна призвала все государства прервать дипломатические и торговые отношения с КНДР.

"Мы призываем сегодня все страны прекратить все связи с Северной Кореей. Помимо полного выполнения всех санкций ООН, все страны должны прервать все дипломатические отношения с Северной Кореей и ограничить военное, научно-техническое или торговое сотрудничество. Они также должны прервать торговлю с режимом, остановить весь экспорт и импорт, а также выдворить всех северокорейских рабочих", - заявила она.

Кроме того, Н.Хейли предложила "снять с КНДР все привилегии, включая право голоса в ООН".