СК PASHA Sigorta застраховала сотрудников ЦБ Азербайджана по ДМС

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил медицинского страховщика своих сотрудников, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компании, которая будет оказывать услуги по медицинскому страхованию его сотрудников", - сказал представитель банка.
По его словам, по итогам тендера медстраховщиком определена компания СК PASHA Sigorta.
"Компания уже начала предоставлять услуги по ДМС и будет оказывать эти услуги в течение 12 месяцев" - сообщили в ЦБА.
До этого услуги ЦБА по медстрахованию оказывала страховая компания СК "AXA Mbask".
СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания входит в тройку ведущих страховщиков в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.
За январь-октябрь 2017 года премии компании составили 99,6 млн манатов, выплаты – 39,8 млн манатов.
А.Азизов
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