Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0167 RUR   0.0291 GBR   2.2895 TRY   0.4297

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Финансы 01.12.2017 09:13

СК PASHA Sigorta застраховала сотрудников ЦБ Азербайджана по ДМС

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил медицинского страховщика своих сотрудников, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компании, которая будет оказывать услуги по медицинскому страхованию его сотрудников", - сказал представитель банка.

По его словам, по итогам тендера медстраховщиком определена компания СК PASHA Sigorta.

"Компания уже начала предоставлять услуги по ДМС и будет оказывать эти услуги в течение 12 месяцев" - сообщили в ЦБА.

До этого услуги ЦБА по медстрахованию оказывала страховая компания СК "AXA Mbask".

СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания входит в тройку ведущих страховщиков в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.

За январь-октябрь 2017 года премии компании составили 99,6 млн манатов, выплаты – 39,8 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, ДМС, СТРАХОВЩИК


Похожие новости


Центробанк Азербайджана отбирает страховщика для медстрахования сотрудников AXA Mbask застраховала сотрудников Центробанка Азербайджана по ДМС Центробанк Азербайджана отбирает страховщика для медстрахования своих работников Центробанк Азербайджана отбирает страховщика для медстрахования своих работников

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]