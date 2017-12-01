Региональное сотрудничество важное условие для обеспечения безопасности в Афганистане - Чавушоглу

Эффективное региональное сотрудничество является важным условием для обеспечения безопасности в Афганистане, считает глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

"Эффективное региональное сотрудничество является важным условием для обеспечения безопасности Афганистана. Стамбульский процесс имеет глубокие корни. Однако, невозможно говорить о политическом прогрессе в процессе урегулирования", - сказал М.Чавушоглу в пятницу в Баку на конференции "Безопасность и экономическая привязанность в укрепленном сердце Азии", в которой принимают участие страны и международные организации, поддерживающие "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

По его словам, Турция считает недостаточными меры по восстановлению доверия.

"Нам необходимо исходить из наших общих интересов, так как терроризм экстремизм, наркотики является угрозой для всех нас. Это требует от нас больших усилий, от всех региональных стран. Мы все должны участвовать в процессе устойчивого диалога", - добавил он.

Ф.Исазаде