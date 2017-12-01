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Дальнее зарубежье 01.12.2017 11:26

Региональное сотрудничество важное условие для обеспечения безопасности в Афганистане - Чавушоглу

Эффективное региональное сотрудничество является важным условием для обеспечения безопасности в Афганистане, считает глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

"Эффективное региональное сотрудничество является важным условием для обеспечения безопасности Афганистана. Стамбульский процесс имеет глубокие корни. Однако, невозможно говорить о политическом прогрессе в процессе урегулирования", - сказал М.Чавушоглу в пятницу в Баку на конференции "Безопасность и экономическая привязанность в укрепленном сердце Азии", в которой принимают участие страны и международные организации, поддерживающие "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

По его словам, Турция считает недостаточными меры по восстановлению доверия.

"Нам необходимо исходить из наших общих интересов, так как терроризм экстремизм, наркотики является угрозой для всех нас. Это требует от нас больших усилий, от всех региональных стран. Мы все должны участвовать в процессе устойчивого диалога", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]