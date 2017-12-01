Император Японии отречется от престола 30 апреля 2019 года

Японский 83-летний император Акихито намерен отречься от престола почти через полтора года - 30 апреля 2019 года, сообщает в пятницу сайт издания "Джапан Тудей".
Ожидается, что на следующий день после отречения императора, 1 мая 2019 года, на престол взойдет его старший сын, 57-летний наследный принц Японии Нарухито.
Причиной отказа от престола стал преклонный возраст и проблемы со здоровьем у Акихито, которому позднее в этом месяце исполнится 84 года. По словам императора, он, в частности, не сможет справиться с организацией летних Олимпийских игр, которые пройдут в Японии в 2020 году.
Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет отречься от престола 83-летнему императору Акихито. Парламент принял документ, который относится лишь к действующему императору.
До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за возраста.
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