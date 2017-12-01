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Дальнее зарубежье 01.12.2017 12:16

Император Японии отречется от престола 30 апреля 2019 года

Японский 83-летний император Акихито намерен отречься от престола почти через полтора года - 30 апреля 2019 года, сообщает в пятницу сайт издания "Джапан Тудей".

Ожидается, что на следующий день после отречения императора, 1 мая 2019 года, на престол взойдет его старший сын, 57-летний наследный принц Японии Нарухито.

Причиной отказа от престола стал преклонный возраст и проблемы со здоровьем у Акихито, которому позднее в этом месяце исполнится 84 года. По словам императора, он, в частности, не сможет справиться с организацией летних Олимпийских игр, которые пройдут в Японии в 2020 году.

Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет отречься от престола 83-летнему императору Акихито. Парламент принял документ, который относится лишь к действующему императору.

До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за возраста.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ПРЕСТОЛ, ОТРЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]