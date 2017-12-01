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Внешняя политика 01.12.2017 13:14

Парламент Азербайджана одобрил продление на 7 лет соглашения о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил в пятницу ряд двусторонних межгосударственных соглашений.

В частности, парламент утвердил документ, предусматривающий очередное продление на семь лет соглашения о мероприятиях по предотвращению распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) между правительствами Азербайджана и США.

Также утверждены Совместная декларация «О дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей» и азербайджано-польский межправительственный протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Депутаты также утвердили Совместную декларацию "О создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией".

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]