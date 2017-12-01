Парламент Азербайджана одобрил продление на 7 лет соглашения о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил в пятницу ряд двусторонних межгосударственных соглашений.

В частности, парламент утвердил документ, предусматривающий очередное продление на семь лет соглашения о мероприятиях по предотвращению распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) между правительствами Азербайджана и США.

Также утверждены Совместная декларация «О дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей» и азербайджано-польский межправительственный протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Депутаты также утвердили Совместную декларацию "О создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией".

Р.Бабаев