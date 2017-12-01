Баку предлагает Таллинну расширить экономическое сотрудничество

Сотрудничество Азербайджана и ЕС в энергетической, транспортной и других сферах достигло большого прогресса, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.

И.Алиев, касаясь вопроса нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, отметил "интенсивный ход переговоров и выразил надежду, что этот процесс будет завершен в ближайшее время".

Он также отметил успешность саммита Восточного партнерства в Брюсселе и большое значение принятой декларации.

И.Алиев сообщил, что Азербайджан налаживает тесные партнерские отношения со странами членами ЕС и с 9 странами союза подписаны декларации о стратегическом партнерстве.

Президент также коснулся двухсторонних отношений между Азербайджаном и Эстонией. Подчеркнув важность участия эстонских компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане, И.Алиев отметил возможности расширения сотрудничества в таких сферах как туризм, торговля, транспорт и др.

В свою очередь, С.Миксер выразил удовлетворение, что его визит в Азербайджан совпал на период председательствования Эстонии в ЕС. Глава МИД Эстонии отметил хорошие отношения Азербайджана с ЕС и выразил надежду на их дальнейший прогресс.

Б.Рустамбеков