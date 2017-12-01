Баку предлагает Таллинну расширить экономическое сотрудничество

Сотрудничество Азербайджана и ЕС в энергетической, транспортной и других сферах достигло большого прогресса, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.
И.Алиев, касаясь вопроса нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, отметил "интенсивный ход переговоров и выразил надежду, что этот процесс будет завершен в ближайшее время".
Он также отметил успешность саммита Восточного партнерства в Брюсселе и большое значение принятой декларации.
И.Алиев сообщил, что Азербайджан налаживает тесные партнерские отношения со странами членами ЕС и с 9 странами союза подписаны декларации о стратегическом партнерстве.
Президент также коснулся двухсторонних отношений между Азербайджаном и Эстонией. Подчеркнув важность участия эстонских компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане, И.Алиев отметил возможности расширения сотрудничества в таких сферах как туризм, торговля, транспорт и др.
В свою очередь, С.Миксер выразил удовлетворение, что его визит в Азербайджан совпал на период председательствования Эстонии в ЕС. Глава МИД Эстонии отметил хорошие отношения Азербайджана с ЕС и выразил надежду на их дальнейший прогресс.
Б.Рустамбеков
Курс манат/доллар на 4 декабря - 1,7001 манат/$1
Инвесторы в биткойн действуют на свой страх и риск - глава Банка Франции
Парламент Азербайджана утвердил бездефицитный бюджет фонда страхования безработных на 2018г
В Азербайджане увеличиваются госпошлины за получение загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
В Азербайджане прожиточный минимум на 2018г составит $100
55 пакетиков героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана при пересечении границы с Ираном – ГТК Азербайджана
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Юнкер и Мэй в понедельник обсудят ход переговоров по Brexit - представитель Еврокомиссии
Меры по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане должны быть продолжены – Бакинская декларация
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
ВТБ (Азербайджан) представляет новый продукт - «Таможенная карта»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ