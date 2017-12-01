Азербайджан в 2018г на выплату пенсий направит 3,4 млрд манатов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу утвердил бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана на 2018 год, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2018 год утверждены в размере 3 млрд 578 млн 760 тыс. манатов, что на 5% больше показателей на 2017 год.
В структуре доходов фонда в 2018 году 1 млрд 300 млн манатов (рост на 2,3% по сравнению с 2017 годом) или 36,3% всех поступлений будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета.
Кроме этого, отчисления в ГФСЗ по обязательному социальному страхованию прогнозируются на уровне 2 млрд 273,26 млн манатов или 63,51% всех доходов. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 838,7 млн манатов, в частном секторе – 1 млрд 408,26 млн манатов.
Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.
В структуре расходов в следующем году на выплаты населению планируется направить 3 млрд 495,1 млн манатов. В том числе, на выплату пенсий будет направлено 3 млрд 407 млн манатов, на выплату пособий – 88,1 млн манатов.
Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются 20,5 млн манатов, на содержание аппарата фонда – 41,5 млн манатов, остальное – прочие расходы.
Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3 млрд 400 млн манатов.
А.Азизов
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