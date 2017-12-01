Азербайджанские компании готовы участвовать в подрядных работах в Афганистане – президент Алиев

Азербайджанские компании готовы участвовать в подрядных работах в Афганистане , заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджанские компании готовы участвовать в подрядных работах в Афганистане. У нас есть соответствующий опыт, и мы хотим быть полезными нашим афганским братьям», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани заявлением, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Он отметил, что на встрече состоялось обсуждение вопросов, связанных с кредитами, соглашениями, совместными предприятиями.
«И как я уже отметил, мы имеем широкую повестку в экономической, транспортной и энергетической сферах. Таким образом, соответствующие государственные структуры тесно займутся этими вопросами», - сказал президент.
И.Алиев выразил уверенность в усилении экономического сотрудничества между двумя странами.
«Наше экономическое сотрудничество должно быть на одном уровне с политическим. Такова наша цель», - подчеркнул глава государства.
Р.Бабаев
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