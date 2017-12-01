Президент Гани приглашает частный и государственный сектор Азербайджана в Афганистан

Афганистан приглашает к себе частный и государственный сектор Азербайджана, заявил президент Мохаммад Ашраф Гани.

«Мы искренне желаем, чтобы частный и государственный сектор Азербайджана присутствовал в нашей стране», - подчеркнул М.А.Гани, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Он высоко оценил реформы, проведенные в министерствах финансов и труда и социальной защиты населения, развитие промышленности и создание Госнефтефонда Азербайджана.

«Складывающаяся в Афганистане ситуация схожа с вызовами, с которыми столкнулся Азербайджан в послевоенный период. Другие этого не замечают», - сказал президент Афганистана.

Р.Бабаев