Украинская полиция задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС троих туристов-экстремалов

Работники полиции во время патрулирования зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС задержали троих туристов, которые незаконно проникли на территорию отселенного города Припять.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, трое молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет проникли в Припять вне контрольно-пропускных пунктов.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Материалы направлены в Славутицкий городской суд Киевской области для принятия решения.