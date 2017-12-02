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СНГ 02.12.2017 11:15

Украинская полиция задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС троих туристов-экстремалов

Работники полиции во время патрулирования зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС задержали троих туристов, которые незаконно проникли на территорию отселенного города Припять.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, трое молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет проникли в Припять вне контрольно-пропускных пунктов.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Материалы направлены в Славутицкий городской суд Киевской области для принятия решения.

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Тэги: УКРАИНА, ПРИПЯТЬ, ПОЛИЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]