Адвокаты каталонских политиков аргументируют неисполнение ордера на арест политическими мотивами Мадрида

Адвокаты бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его четырех соратников, находящихся в Бельгии, выступают за неприменение европейского ордера на их арест, сообщили в понедельник бельгийские СМИ.
Аргументы защиты - признаки "политического процесса", которые, по их мнению, просматриваются в ордерах на арест.
Адвокаты ссылаются на законодательство ЕС, регламентирующее выдачу европейского ордера на арест, которое предусматривает отказ в экстрадиции подозреваемых, если ордер направлен на их преследование за политические убеждения. Кроме того, бельгийский закон допускает, что в требовании экстрадиции может быть отказано в случае признаков нарушения основополагающих прав.
Как сообщалось, в понедельник совещательная палата брюссельского суда заслушивает вопрос о выданном Мадридом европейском ордере на арест каталонских политиков, отказавшихся предстать перед испанским правосудием.
Во время первого заседания 17 ноября прокуратура Брюсселя потребовала выполнения ордера на арест К.Пучдемона и четырех бывших членов его правительства. Судья по итогам слушаний должен объявить дату оглашения своего решения или возможного нового заседания.
В минувшую субботу один из адвокатов отстраненного от власти каталонского лидера Жауме Алонсо Куэвильяс заявил, что К.Пучдемон и его бывшие министры "останутся в Брюсселе минимум до 21 декабря" (дня региональных выборов в Каталонии - ИФ), и "в принципе это продлится даже до середины января".
"Я уверен, что в любом случае будут апелляция и кассационный иск, чтобы избежать их выдачи Бельгией Испании", - объяснил адвокат, чьи слова привел сайт газеты Le Soir.
Азербайджан увеличит миротворческий контингент в Афганистане в I квартале 2018 года - Минобороны
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Азербайджан за 10 месяцев 2017г увеличил доходы от экспорта овощей на $184 млн
Венесуэла создаст собственную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, золота и алмазов
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 8 пострадали – МВД
Пожарные эвакуировали в Баку 34 жильцов жилого дома, в котором возник пожар - МЧС
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ