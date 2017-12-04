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Дальнее зарубежье 04.12.2017 15:01

Адвокаты каталонских политиков аргументируют неисполнение ордера на арест политическими мотивами Мадрида

Адвокаты бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его четырех соратников, находящихся в Бельгии, выступают за неприменение европейского ордера на их арест, сообщили в понедельник бельгийские СМИ.

Аргументы защиты - признаки "политического процесса", которые, по их мнению, просматриваются в ордерах на арест.

Адвокаты ссылаются на законодательство ЕС, регламентирующее выдачу европейского ордера на арест, которое предусматривает отказ в экстрадиции подозреваемых, если ордер направлен на их преследование за политические убеждения. Кроме того, бельгийский закон допускает, что в требовании экстрадиции может быть отказано в случае признаков нарушения основополагающих прав.

Как сообщалось, в понедельник совещательная палата брюссельского суда заслушивает вопрос о выданном Мадридом европейском ордере на арест каталонских политиков, отказавшихся предстать перед испанским правосудием.

Во время первого заседания 17 ноября прокуратура Брюсселя потребовала выполнения ордера на арест К.Пучдемона и четырех бывших членов его правительства. Судья по итогам слушаний должен объявить дату оглашения своего решения или возможного нового заседания.

В минувшую субботу один из адвокатов отстраненного от власти каталонского лидера Жауме Алонсо Куэвильяс заявил, что К.Пучдемон и его бывшие министры "останутся в Брюсселе минимум до 21 декабря" (дня региональных выборов в Каталонии - ИФ), и "в принципе это продлится даже до середины января".

"Я уверен, что в любом случае будут апелляция и кассационный иск, чтобы избежать их выдачи Бельгией Испании", - объяснил адвокат, чьи слова привел сайт газеты Le Soir.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, ПУЧДЕМОН, СУД


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