Киргизский лидер поручил главе спецслужбы усилить работу по информационному противостоянию терроризму и экстремизму

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдилем Сегизбаевым назвал терроризм и экстремизм наиболее актуальными угрозами для республики, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Терроризм и экстремизм остаются наиболее актуальными угрозами для Киргизии. Компетентным органам в целом удается противодействовать существующим вызовам и угрозам в сфере терроризма и религиозного экстремизма. Но так как эти угрозы имеют долгосрочный характер, то необходимо усиливать работу в этом направлении", - подчеркнул киргизский лидер.

По его словам, "требуется усилить профилактическую работу среди приверженцев радикальных течений, обратить пристальное внимание на распространение экстремистской идеологии в социальных сетях, усилить работу по информационному противостоянию терроризму и экстремизму, выработать единую стратегию, в том числе информационную".

Кроме этого, глава государства отметил, что продолжение борьбы с коррупцией в государственных органах должно быть приоритетом деятельности киргизской спецслужбы. "Работа ГКНБ должна быть направлена на усиленную борьбу против коррупции в правоохранительных, судебных органах и других государственных структурах", - сказал С.Жээнбеков.

В ходе встречи президент был проинформирован о мерах по обеспечению национальной безопасности страны и текущей деятельности ГНКБ, а также по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.