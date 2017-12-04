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Дальнее зарубежье 04.12.2017 17:14

Президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Узбекистан

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в понедельник прибыл с официальным визитом в Ташкент по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщила в понедельник пресс-служба узбекского лидера.

В ходе предстоящих встреч на высшем уровне планируется обсудить текущее состояние узбекско-афганских отношений и приоритеты развития сотрудничества на долгосрочную перспективу, обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и вопросам обеспечения региональной безопасности, отметили в ведомстве.

"По итогам переговоров ожидается принятие совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других областях, а также коммерческих контрактов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В программе визита президента Афганистана также посещение Бухары, где высокий гость посетит Бухарский государственный университет, где выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Бухарского государственного университета, добавили в пресс- службе главы Узбекистана.

По сообщению узбекских СМИ, в ходе визита планируется подписать порядка 14 документов. В частности, речь идет о совместной эксплуатации моста "Хайратон", связывающего две страны. Также согласованы меморандум о взаимодействии администраций железных дорог двух стран и правила перевозки железнодорожных грузов по маршруту Галаба (Узбекистан) - Хайратон (Афганистан).

Стороны также намерены обсудить перспективы строительства в Афганистане железной дороги Мазари-Шариф - Герат. Параллельно этому направлению также рассматривается возведение линии электропередач и автомобильной дороги.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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