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СНГ 04.12.2017 18:44

Улюкаев попросил суд оправдать его, а также направить в СК материалы для проверки о привлечении Сечина за ложный донос

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев потребовал от судьи Ларисы Семёновой направить в следственный комитет РФ материал о проверке главы "Роснефти" Игоря Сечина о привлечении его за ложный донос.

"Я прошу суд вынести мне оправдательный приговор. А также прошу суд решить вопрос с направлением в СК материала для проведения проверки о привлечении Сечина за ложный донос", - сказал он на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Также А.Улюкаев попросил суд направить материалы о проведении аналогичной проверки в отношении бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феактистова.

После выступления А.Улюкаева судья отложила прения до 7 декабря, когда выступит четвёртый адвокат экс-министра Виктория Бурковская, которая в настоящее время болеет.

Ранее в понедельник в ходе прений сторон в Замоскворецком суде прокурор Борис Непорожный выразил убеждение, что Гособвинение доказало в судебном процессе вину бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в получении взятки в $2 млн. "Вина Улюкаева подтверждается в том числе показаниями Феоктистова (экс-глава службы безопасности "Роснефти)", - сказал Б.Непорожный. Как следует из речи гособвинителя, вина экс-министра также подтверждается другими свидетельскими показаниями, в том числе водителем А.Улюкаева и журналистом издания Live.

Б.Непорожный утверждал, что в ходе судебного следствия достоверно установлено, что, находясь на саммите БРИКС в Гоа, во время бильярдной игры "Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину сумму взятки" за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приватизации. По мнению обвинения, аудио и видеозаписи общения А.Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина также подтверждают вину экс-министра по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

Экс-министр свою вину отрицает, настаивая на провокации и ложном доносе в свой адрес.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СЕЧИН, ДОНОС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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