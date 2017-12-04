Комитет по регламенту единогласно рекомендовал запретить проход в Госдуму журналистам американских СМИ-иностранных агентов

Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в понедельник единогласно поддержал проект постановления о запрете посещения нижней палаты российского парламента журналистам американских СМИ, признанных иностранными агентами.
Соответствующий проект постановления предлагает установить запрет "на посещение Государственной Думы Федерального Собрания РФ представителями СМИ США, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента".
Ранее стало известно, что в Конгрессе США было принято решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. В ответ Госдума пообещала принять зеркальные меры.
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