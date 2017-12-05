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Финансы 05.12.2017 14:55

Минналогов Азербайджана вернуло участникам II шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 3,4 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана вернуло участникам II-го шопинг-фестиваля, который проходил с 15октября по 15 ноября в Баку, НДС на сумму 3 млн 366,702 тыс. манатов, отмечается в информации министерства культуры и туризма Азербайджана.

«В рамках II-го шопинг-фестиваля были приобретены товары на сумму 33 млн 826,864 тыс. манатов. При этом покупателям было возвращено в рамках tax free НДС на сумму 3 млн 366,702 тыс. манатов по 48,422 тыс. электронным налоговым счет-фактурам, подтвержденным Минналогов», - говорится в информации.

По данным министерства, для участия в шопинг-фестивале было зарегистрировано 643 магазина, из которых 493 присоединились к программе возврата НДС.

«В целом на возврат НДС пришлось 10,2% от общей суммы совершенных покупок», - отмечается в информации.

По данным Минкультуры и туризма, в период II-го шопинг-фестиваля только в октябре Азербайджан посетили 204,686 тыс. туристов, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

Как сообщалось ранее, Минналогов Азербайджана возвратило участникам I шопинг-фестиваля, который проходил с 10 апреля по 10 мая в Баку, НДС на сумму 1 млн 533 тыс. манатов. В рамках первого фестиваля были приобретены товары на сумму 15 млн 471,805 тыс. манатов. Сумма НДС, подлежащая возврату, составила 1 млн 533 тыс. манатов.

В рамках I шопинг-фестиваля в 172 объектах было составлено 22,112 тыс. электронных налоговых счетов-фактур

Проведение шопинг-фестиваля направлено на развитие туризма в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: ШОПИНГ, TAX/FREE

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]