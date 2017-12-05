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СНГ 05.12.2017 15:35

Генпрокуратура Украины распространила аудиозапись разговора Саакашвили с опальным бизнесменом Курченко из окружения Януковича

Во время брифинга генерального прокурора Украины Юрия Луценко во вторник в Киеве была обнародована, по версии следствия, аудио запись разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и беглого бизнесмена из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.

В частности, человек, голос которого похож на голос С.Курченко, говорит собеседнику - М.Саакашвили о том, что у него есть интересы на Украине, и интересуется, может ли прислать в страну человека для реализации этих интересов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ЯНУКОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]