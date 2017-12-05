Генпрокуратура Украины распространила аудиозапись разговора Саакашвили с опальным бизнесменом Курченко из окружения Януковича

Во время брифинга генерального прокурора Украины Юрия Луценко во вторник в Киеве была обнародована, по версии следствия, аудио запись разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и беглого бизнесмена из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.

В частности, человек, голос которого похож на голос С.Курченко, говорит собеседнику - М.Саакашвили о том, что у него есть интересы на Украине, и интересуется, может ли прислать в страну человека для реализации этих интересов.