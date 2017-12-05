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СНГ 05.12.2017 16:08

Саакашвили направился к украинской Раде требовать принятия закона об импичменте президента

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал сторонников пойти к зданию Верховной Рады Украины с требованием принятия закона об импичменте президента.

"Идем все к Раде и требуем импичмента президента", - сказал М.Саакашвили во вторник, выступая перед собравшимися сторонниками и журналистами на улице Костельной в центре Киева во вторник после того, как покинул автомобиль, на котором его планировали доставить на допрос.

"Я призываю всех прийти на Майдан и начать процесс освобождения страны от Порошенко (...)", - добавил он.

После этого М.Саакашвили вместе со сторонниками отправился по ул.Костельной в сторону Майдана Независимости.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПАРЛАМЕНТ, ИМПИЧМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]