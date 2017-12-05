Саакашвили направился к украинской Раде требовать принятия закона об импичменте президента

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал сторонников пойти к зданию Верховной Рады Украины с требованием принятия закона об импичменте президента.

"Идем все к Раде и требуем импичмента президента", - сказал М.Саакашвили во вторник, выступая перед собравшимися сторонниками и журналистами на улице Костельной в центре Киева во вторник после того, как покинул автомобиль, на котором его планировали доставить на допрос.

"Я призываю всех прийти на Майдан и начать процесс освобождения страны от Порошенко (...)", - добавил он.

После этого М.Саакашвили вместе со сторонниками отправился по ул.Костельной в сторону Майдана Независимости.