В Швеции премьер-министра Эстонии не пустили в самолет, летевший на родину - СМИ

Посол Эстонии в Швеции Мерле Паюла после ноябрьского саммита ЕС в Гетеборге обратилась с письмом критического содержания в МИД Швеции и в гетеборгский аэропорт Ландветтер в связи с тем, что премьер-министр страны Юри Ратас не попал на борт самолета.

Как говорится в письме, в аэропорту "перед носом эстонской делегации" закрыли дверь, и самолет поднялся в воздух без Ю.Ратаса, сообщила во вторник газета "Постимеэс" со ссылкой на сайт gp.se.

Ю.Ратасу срочно надо было оказаться в Таллине, так как там его ждала очередная встреча. М.Паюла своими глазами видела, как несколько делегаций других стран сразу же попали на свои самолеты, эстонцев же отвели ждать в VIP-помещение аэропорта.

"Так нельзя относиться к главам государств. Вся встреча в Гетеборге была идеально организована, но с обратным рейсом в Таллин из-за неорганизованности возникла проблема", - сказала посол.

Она ждет от аэропорта, компании Swedavia и пилота ответа на вопрос: что случилось с самолетом, на котором эстонская делегация под руководством Ю.Ратаса должна была лететь домой. По данным посла, за решением не пускать эстонцев на борт стоял лично пилот, но его имя ей не сообщают. По мнению М.Паюла, речь идет о "крайней невоспитанности".

Ю.Ратас и его команда, в конце концов, попали на другой самолет, который прибыл в Таллин так поздно, что премьер-министр не успел на встречу.

Начальник аэропорта Шарлотте Люнггрен сказала журналистам, что они занимаются расследованием этого инцидента вместе со Swedavia.

"Мы получили от Министерства иностранных дел письмо, согласно которому эстонская делегация недовольна работой нашего аэропорта и обращением с пассажирами. Мы учтем критику и постараемся исправиться. Саммит ЕС был масштабным, участвовало множество делегаций, много было и организаторов. Мы анализируем, что пошло не так и что можно было сделать лучше. Проблема началась с ошибки в коммуникации", - прокомментировала Ш.Люнггрен.

Главными темами прошедшего 17 ноября в Гетеборге саммита ЕС были трудовая занятость и экономический рост.