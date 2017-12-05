НАТО не намерена уходить из Косово - Столтенберг

НАТО не планирует уходить из Косово, заявил во вторник в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У нас нет планов покидать Косово. Необходимость нашего присутствия там вытекает из оценки ситуации на месте", - сообщил он, отвечая на вопрос журналиста.
При этом Й.Столтенберг исключил возможность замены международных Сил для Косово (англ.: KFOR) армией Косово, заявив, что "любое изменение мандата Сил безопасности для Косово должно соответствовать конституции (Косово - ИФ)"
"КФОР играет очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Косово", - отметил он.
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