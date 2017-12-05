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Дальнее зарубежье 05.12.2017 19:04

НАТО не намерена уходить из Косово - Столтенберг

НАТО не планирует уходить из Косово, заявил во вторник в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов покидать Косово. Необходимость нашего присутствия там вытекает из оценки ситуации на месте", - сообщил он, отвечая на вопрос журналиста.

При этом Й.Столтенберг исключил возможность замены международных Сил для Косово (англ.: KFOR) армией Косово, заявив, что "любое изменение мандата Сил безопасности для Косово должно соответствовать конституции (Косово - ИФ)"

"КФОР играет очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Косово", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, КОСОВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]