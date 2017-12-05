Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора блокировать номера "телефонных террористов".
Согласно закону, оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или от Роскомнадзора.
Этот запрос формируется "по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи средств связи", говорится в законе.
Кроме того, закон обязывает операторов связи раскрывать данные о реальных владельцах номеров, если этого потребуют правоохранительные органы.
Документ опубликован на портале правовой информации.
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