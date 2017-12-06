Финляндия отмечает 100-летие государственной независимости

В Финляндии в среду отмечается 100-летие государственной независимости.
Как сообщил оргкомитет торжеств, утром по всей стране пройдут праздничные богослужения. Церковные хоры начнут их с исполнения музыкального произведения Яна Сибелиуса Finlandia. В полдень в Хельсинкском соборе пройдет экуменическое богослужение.
На местах захоронения павших за независимость солдат будут выстроены почетные караулы, у могил павших будут стоять солдаты такого же возраста, как погибший герой.
В городе Куопио состоится военный парад с участием тысячи солдат Оборонительных сил и 48 единиц военной техники. Над участниками торжественного шествия и зрителями пролетят 24 истребителя.
Пройдут также торжественные концерты в городах Финляндии, главные музеи столицы будут работать бесплатно.
Вечером состоится торжественный приём в Президентском дворце. Приглашения на него получили 1900 граждан Финляндии и почетных гостей. Среди приглашенных - ветераны войны, государственные и общественные деятели, а также деятели культуры, науки, спорта, экономики.
В нынешнем году приём продлится на час дольше, чем обычно, до 23:00 местного времени.
Юбилей завершит фейерверк над Южной гаванью столицы.
В порядке исключения нынешний праздник начали отмечать еще 5 декабря.
На Торговой площади Хельсинки в 18 часов вторника в присутствии президентской четы на флагштоках были подняты 100 сине-белых флагов.
На рабочих местах работодатели угостили своих сотрудников чашкой кофе с булочкой. Во Дворце сословий премьер-министр Юха Сипиля встретил съехавшихся со всей страны 600 десятилетних мальчиков и девочек и каждого приветствовал рукопожатием.
В рамках торжеств, которые в Финляндии отмечают весь год, 27 июля Суоми посетил президент России Владимир Путин. Он встретился с финским коллегой Саули Ниинистё, после чего главы государств сделали ряд заявлений по международной повестке.
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