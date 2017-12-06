Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.018 RUR   0.029 GBR   2.2899 TRY   0.4383

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Дек 9 Дек

Дальнее зарубежье 06.12.2017 09:05

Финляндия отмечает 100-летие государственной независимости

В Финляндии в среду отмечается 100-летие государственной независимости.

Как сообщил оргкомитет торжеств, утром по всей стране пройдут праздничные богослужения. Церковные хоры начнут их с исполнения музыкального произведения Яна Сибелиуса Finlandia. В полдень в Хельсинкском соборе пройдет экуменическое богослужение.

На местах захоронения павших за независимость солдат будут выстроены почетные караулы, у могил павших будут стоять солдаты такого же возраста, как погибший герой.

В городе Куопио состоится военный парад с участием тысячи солдат Оборонительных сил и 48 единиц военной техники. Над участниками торжественного шествия и зрителями пролетят 24 истребителя.

Пройдут также торжественные концерты в городах Финляндии, главные музеи столицы будут работать бесплатно.

Вечером состоится торжественный приём в Президентском дворце. Приглашения на него получили 1900 граждан Финляндии и почетных гостей. Среди приглашенных - ветераны войны, государственные и общественные деятели, а также деятели культуры, науки, спорта, экономики.

В нынешнем году приём продлится на час дольше, чем обычно, до 23:00 местного времени.

Юбилей завершит фейерверк над Южной гаванью столицы.

В порядке исключения нынешний праздник начали отмечать еще 5 декабря.

На Торговой площади Хельсинки в 18 часов вторника в присутствии президентской четы на флагштоках были подняты 100 сине-белых флагов.

На рабочих местах работодатели угостили своих сотрудников чашкой кофе с булочкой. Во Дворце сословий премьер-министр Юха Сипиля встретил съехавшихся со всей страны 600 десятилетних мальчиков и девочек и каждого приветствовал рукопожатием.

В рамках торжеств, которые в Финляндии отмечают весь год, 27 июля Суоми посетил президент России Владимир Путин. Он встретился с финским коллегой Саули Ниинистё, после чего главы государств сделали ряд заявлений по международной повестке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ЮБИЛЕЙ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]