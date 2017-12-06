Полицейские ранним утром искали Саакашвили в лагере под Верховной Радой, произошли столкновения

В среду утром правоохранители совершили попытку обнаружить и задержать лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской областной государственной администрации, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в лагере возле Верховной Рады, произошли столкновения.

Кадры обстановки под Верховной Радой размещены на странице соратника М.Саакашвили Давида Сакварелидзе в Фейсбуке.

К лагерю возле Верховной Рады в среду около 6.00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашло на территорию лагеря, где пытались найти М.Саакашвили.

Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.

В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.

Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.

Накануне сторонники отбили М.Саакашвили у сотрудников СБУ, задержавших политика и сопровождавших его на допрос по уголовному делу . Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил М.Саакашвили в получении денег от бизнес-окружения экс-президента Виктора Януковича. На эти средства, по версии генпрокурора, М.Саакашвили собирался устроить государственный переворот и захватить власть.