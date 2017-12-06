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Дальнее зарубежье 06.12.2017 18:02

В Эстонии объявлено о проведении дополнительных учений резервистов

Правительство Эстонии провело в среду экстренное заседание в электронной форме, на котором объявило о проведении дополнительных плановых учебных сборов для 669 резервистов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, учения пройдут с 6 по 10 декабря. Повестки резервистам рассылают Силы обороны посредством SMS, электронной почты, сообщений в СМИ, информация размещена на сайте Сил обороны.

Командующий Силами обороны Террас Рихо подал предложение о проведении дополнительных учебных сборов для 13 механизированного пехотного батальона первой механизированной пехотной бригады. Местом сбора объявлен военный городок в Йыхви (Johvi), куда получившие повестку обязаны явиться в течение среды.

"Я хочу заранее поблагодарить явившихся по повестке резервистов, их работодателей, членов их семей и близких за то, что они с пониманием относятся к проведению сборов. Участие в них крайне важно, - сказал премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

Он отметил, что "дополнительные учебные сборы позволяют проверить, способна ли Эстония при необходимости быстро усилить свою обороноспособность. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому и в мирное время необходимо регулярно проводить учения, чтобы поддерживать способность к быстрому реагированию на всех уровнях - от правительства до формируемых подразделений".

В соответствии с законом о государственной обороне правительство может объявлять дополнительные учебные сборы, которые, в отличие от обычных учений, позволяют проверять и отрабатывать способность резервных подразделений в короткие сроки приходить в боевую готовность, без действующего обычно требования предварительного оповещения за 120 дней.

Также дополнительные сборы позволяют отработать способность принимать решения о боевой готовности на уровне правительства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]