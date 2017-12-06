В Эстонии объявлено о проведении дополнительных учений резервистов

Правительство Эстонии провело в среду экстренное заседание в электронной форме, на котором объявило о проведении дополнительных плановых учебных сборов для 669 резервистов.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, учения пройдут с 6 по 10 декабря. Повестки резервистам рассылают Силы обороны посредством SMS, электронной почты, сообщений в СМИ, информация размещена на сайте Сил обороны.
Командующий Силами обороны Террас Рихо подал предложение о проведении дополнительных учебных сборов для 13 механизированного пехотного батальона первой механизированной пехотной бригады. Местом сбора объявлен военный городок в Йыхви (Johvi), куда получившие повестку обязаны явиться в течение среды.
"Я хочу заранее поблагодарить явившихся по повестке резервистов, их работодателей, членов их семей и близких за то, что они с пониманием относятся к проведению сборов. Участие в них крайне важно, - сказал премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).
Он отметил, что "дополнительные учебные сборы позволяют проверить, способна ли Эстония при необходимости быстро усилить свою обороноспособность. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому и в мирное время необходимо регулярно проводить учения, чтобы поддерживать способность к быстрому реагированию на всех уровнях - от правительства до формируемых подразделений".
В соответствии с законом о государственной обороне правительство может объявлять дополнительные учебные сборы, которые, в отличие от обычных учений, позволяют проверять и отрабатывать способность резервных подразделений в короткие сроки приходить в боевую готовность, без действующего обычно требования предварительного оповещения за 120 дней.
Также дополнительные сборы позволяют отработать способность принимать решения о боевой готовности на уровне правительства.
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