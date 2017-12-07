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Транспорт и связь 07.12.2017 10:55

Азербайджан наладит сотрудничество с испанской Cibernos по проектам «Умный город» и «Интернет вещи»

Электронно-вычислительный центр министерства транспорта, связей и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана и испанская компания «Cibernos» подписали меморандум о сотрудничестве.

«Документ предполагает расширение связей сотрудничества в сфере ИКТ и предусматривает обмен опытом по проектам «Умный город» и «Интернет вещи»»,- говорится в сообщении министерства.

Согласно информации МТСВТ, меморандум было подписано в ходе 23-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации и Информационные Технологии» Bakutel 2017, которая проходит в настоящее время в Баку.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСПАНИЯ, ИКТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]