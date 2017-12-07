Азербайджан наладит сотрудничество с испанской Cibernos по проектам «Умный город» и «Интернет вещи»

Электронно-вычислительный центр министерства транспорта, связей и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана и испанская компания «Cibernos» подписали меморандум о сотрудничестве.

«Документ предполагает расширение связей сотрудничества в сфере ИКТ и предусматривает обмен опытом по проектам «Умный город» и «Интернет вещи»»,- говорится в сообщении министерства.

Согласно информации МТСВТ, меморандум было подписано в ходе 23-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации и Информационные Технологии» Bakutel 2017, которая проходит в настоящее время в Баку.

Ф.Исазаде