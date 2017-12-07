Греческие власти обеспокоены комментариями Эрдогана по территориальным вопросам между Афинами и Анкарой

Афины в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию выражают беспокойство заявлениями главы турецкого государства по территориальным вопросам между двумя странами, заявил представитель греческого правительства Димитрис Цанакопулос.

"Сегодняшнее интервью с Р.Эрдоганом вызывает серьезную обеспокоенность и вопросы", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Д.Цанакопулоса.

"Греческое правительство и премьер-министр надеются, что этот визит - возможность возводить мосты, а не стены", - отметил представитель.

Он также подчеркнул, что Лозаннский мирный договор 1923 года является краеугольным камнем для сотрудничества между Афинами и Анкарой.

Лозаннский мирный договор 1923 года - один из основных итоговых документов Лозаннской конференции 1922 - 1923 годов. Он был подписан 24 июля 1923 года Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и Турцией - с другой. Договор установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи. Договор провозглашал мир между Турцией и державами Антанты.

Накануне визита в Грецию Р.Эрдоган заявил в интервью греческому телевидению, что Лозаннский договор следует пересмотреть. Он отметил, что необходимо внести "улучшения" в то, как определены границы между Турцией и Грецией в районе Эгейского моря.

Западные СМИ отмечают, что поездка Р.Т.Эрдогана в Грецию - первый визит президента Турции в эту страну за последние 65 лет. При этом сам Р.Эрдоган, будучи премьер-министром, уже дважды бывал в Греции - в 2004 и 2010 годах, добавляют СМИ.