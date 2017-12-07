Могерини вновь выразила разочарование ЕС в связи с заявлением Трампа по Иерусалиму

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини выступила в четверг в Брюсселе с заявлением, в котором повторила выраженную накануне обеспокоенность Евросоюза решением американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
"Объявление, сделанное президентом Трампом по вопросу посольства в Иерусалиме, имеет очень беспокоящие потенциальные последствия", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
"Обстановка хрупкая, и это объявление может вернуть нас назад в более мрачное прошлое, чем та ситуация, которую мы переживаем в настоящее время", - продолжила она.
Она отметила, что у Евросоюза есть ясная позиция по данному вопросу.
"Мы считаем, что реалистическое решение конфликта между Израилем и Палестиной основывается на сосуществовании двух государств. И Иерусалим должен быть столицей государства Израиль и палестинского государства", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Ф.Могерини сообщила, что в минувший вторник обсуждала эту проблему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и ясно заявила ему о несогласии с решением президента США. Эту позицию поддержали участвовавшие во встрече с Р.Тиллерсоном министры иностранных дел стран ЕС, сказала она.
"Европейский союз и его государства-члены продолжат уважать международный консенсус по Иерусалиму, пока его статус не будет определен в ходе прямых переговоров между двумя сторонами", - объявила Ф.Могерини.
Она назвала самым срочным приоритетом то, чтобы все стороны избегали эскалации напряженности на местах. По ее словам, важно, чтобы продолжал сохраняться статус-кво, и что самое худшая возможность - это эскалация ситуации вокруг святых мест, а также в регионе.
"Потому что происходящее в Иерусалиме влияет на весь регион и на остальной мир", - пояснила высокий представитель ЕС.
Ф.Могерини упомянула о своем телефонном разговоре накануне с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, а также о предстоящей встрече в пятницу с главой МИД Иордании Айманом Сафади. Она подчеркнула важность роли, которую Иордания играет в деле региональной стабильности, и пообещала, что ЕС будет взаимодействовать с региональными и международными партнерами. Она добавила, что ЕС продолжит работу в рамках "ближневосточного квартета", возможно, в его расширенном формате с участием ведущих игроков региона - Иордании, Египта, Саудовской Аравии.
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