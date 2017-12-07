Российские порты на Каспии загружены на 25-30% - Абдулатипов

Порты стран Прикаспия в настоящее время загружены на 25-30%, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов в четверг в Астрахани.
"Российские порты в Каспийском бассейне работают очень неэффективно, в лучшем случае - на 25-30% от своих мощностей. А это огромные ресурсы, которые не работают и которые бы могли приносить налоги", - сказал Р.Абдулатипов журналистам после совещания с российскими экспортерами по вопросам Каспийского сотрудничества.
По его словам, изменить ситуацию может утвержденная стратегия развития российских портов в Каспийском бассейне.
"Махачкалинский порт - прекрасный, незамерзающий порт. Но сегодня он работает на 20-25%. Значит, надо искать эффективного хозяина. Иранцы, например, акции махачкалинского морского порта хотят купить, а мы чего-то боимся. Акционер, он же будет действовать на основе российского законодательства. Чего его боятся? " - считает Р.Абдулатипов.
Как сообщалось, в ноябре этого года правительство России утвердило стратегию развития морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Стратегию планируется реализовывать в три этапа: первый этап (до 2020 года) - подготовительный, второй этап (2020-2025 годы) - основной, третий этап (2026-2030 годы) - перспективный.
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