В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих, два человека погибли

На севере столицы Японии два человека погибли, еще двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает в четверг агентство "Киодо".
Сразу после нападения четыре человека, две женщины и двое мужчин, были доставлены в больницу с серьезными ранениями, Позднее двое пострадавших, женщина и мужчина, скончались.
Согласно токийскому полицейскому управлению, инцидент произошел в синтоистском храме Томиока Хачимангу в специальном районе Кото.
По данным телеканала Эн-Эйч-Кей, все четверо являются работниками храма. Рядом с местом нападения обнаружили катану и нож.
Полиция расследует нападение.
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