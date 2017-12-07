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Дальнее зарубежье 07.12.2017 19:21

В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих, два человека погибли

На севере столицы Японии два человека погибли, еще двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает в четверг агентство "Киодо".

Сразу после нападения четыре человека, две женщины и двое мужчин, были доставлены в больницу с серьезными ранениями, Позднее двое пострадавших, женщина и мужчина, скончались.

Согласно токийскому полицейскому управлению, инцидент произошел в синтоистском храме Томиока Хачимангу в специальном районе Кото.

По данным телеканала Эн-Эйч-Кей, все четверо являются работниками храма. Рядом с местом нападения обнаружили катану и нож.

Полиция расследует нападение.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]