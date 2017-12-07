В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих, два человека погибли

На севере столицы Японии два человека погибли, еще двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает в четверг агентство "Киодо".

Сразу после нападения четыре человека, две женщины и двое мужчин, были доставлены в больницу с серьезными ранениями, Позднее двое пострадавших, женщина и мужчина, скончались.

Согласно токийскому полицейскому управлению, инцидент произошел в синтоистском храме Томиока Хачимангу в специальном районе Кото.

По данным телеканала Эн-Эйч-Кей, все четверо являются работниками храма. Рядом с местом нападения обнаружили катану и нож.

Полиция расследует нападение.