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Дальнее зарубежье 08.12.2017 14:34

Туск призвал Британию и ЕС начать переговоры о переходном периоде после Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе призвал Великобританию, а также представителей стран ЕС начать обсуждение переходного периода после Brexit.

Он напомнил, что Лондон ранее просил ввести двухлетний переходный период, в рамках которого Соединенное Королевство будет оставаться частью "единого рынка" ЕС и Таможенного союза, что позволит гражданам и бизнесу адаптироваться к новым политическим и экономическим взаимоотношениям между Лондоном и Брюсселем.

"Мы готовы обсуждать это, но у нас есть свои условия. Мы рассчитываем, что в течение этого периода Великобритания будет учитывать и уважать законы ЕС, в том числе новые законы, принятые за время переходного периода, а также будет придерживаться своих обязательств", - заявил глава Евросовета, подчеркнув, что все дальнейшие внутренние вопросы ЕС, связанные с Brexit, страны блока будут обсуждать без участия Лондона.

Д.Туск также заявил о готовности обсуждать дальнейшие отношения сторон после ухода Британии с "единого рынка" и из Таможенного союза.

"Нам нужно понимание, как Лондон видит наши дальнейшие взаимоотношения", - добавил он.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Брюсселе объявил о том, что ЕС и Соединенное Королевство пришли к соглашению относительно условий Brexit в рамках первого этапа переговоров и готовы перейти ко второму этапу.

Лондон и ЕС должны были согласовать основные условия Brexit, включая вопрос о границах (особенно в Ирландии), финансовых выплатах Британии европейским партнерам и правах граждан ЕС в Британии после Brexit, до саммита ЕС 14-15 декабря.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ТУСК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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