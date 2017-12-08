Туск призвал Британию и ЕС начать переговоры о переходном периоде после Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе призвал Великобританию, а также представителей стран ЕС начать обсуждение переходного периода после Brexit.

Он напомнил, что Лондон ранее просил ввести двухлетний переходный период, в рамках которого Соединенное Королевство будет оставаться частью "единого рынка" ЕС и Таможенного союза, что позволит гражданам и бизнесу адаптироваться к новым политическим и экономическим взаимоотношениям между Лондоном и Брюсселем.

"Мы готовы обсуждать это, но у нас есть свои условия. Мы рассчитываем, что в течение этого периода Великобритания будет учитывать и уважать законы ЕС, в том числе новые законы, принятые за время переходного периода, а также будет придерживаться своих обязательств", - заявил глава Евросовета, подчеркнув, что все дальнейшие внутренние вопросы ЕС, связанные с Brexit, страны блока будут обсуждать без участия Лондона.

Д.Туск также заявил о готовности обсуждать дальнейшие отношения сторон после ухода Британии с "единого рынка" и из Таможенного союза.

"Нам нужно понимание, как Лондон видит наши дальнейшие взаимоотношения", - добавил он.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Брюсселе объявил о том, что ЕС и Соединенное Королевство пришли к соглашению относительно условий Brexit в рамках первого этапа переговоров и готовы перейти ко второму этапу.

Лондон и ЕС должны были согласовать основные условия Brexit, включая вопрос о границах (особенно в Ирландии), финансовых выплатах Британии европейским партнерам и правах граждан ЕС в Британии после Brexit, до саммита ЕС 14-15 декабря.