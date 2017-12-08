Обвиняемый в коррупции экс-глава Минэкономики Казахстана попросил о медобследовании из-за головных болей

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев пожаловался в суде на сильные головные боли и попросил отправить его на медицинское обследование.
"С подобным ходатайством (о медобследовании - ИФ) мы обратились в суд. На протяжении процесса у Бишимбаева появились головные боли, и он обращался по этому поводу (в медслужбы СИЗО - ИФ). Мы обратились к судье, чтобы дали возможность провести обследование в специализированном медучреждении, чтобы поставили правильный диагноз", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат экс-министра Салимжан Мусин.
По мнению защитника, это не окажет влияния на судебный процесс.
Как сообщалось, главное судебное разбирательство по делу экс-министра началось 7 ноября, на скамье подсудимых вместе с К.Бишимбаевым находятся 23 человека.
К.Бишимбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьями: 366 часть 4 (получение взятки), 189 часть 4 пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана.
По версии следствия, К.Бишимбаев еще до назначения министром, будучи главой правления нацхолдинг "Байтерек", организовал преступную схему по хищению бюджетных средств при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".
Ранее со ссылкой на Нацбюро по противодействию коррупции сообщалось, что К.Бишимбаев, будучи председателем правления нацхолдинга "Байтерек" также создал преступную схему получения взяток от строительных компаний за лоббирование их интересов и вовлек своих подчиненных в эту деятельность.
Всего бывшему министру вменяется 8 фактов получения взяток и один факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 1,2 млрд тенге. 7 взяток на сумму 346 млн тенге были получены в рамках государственной программы "Нурлы жол" по строительству арендного жилья.
Санкция на арест бывшего министра была выдана 12 января 2017 года. Арест К.Бишимбаеву продлевали семь раз.
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