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Внешняя политика 08.12.2017 18:12

Президент Алиев отозвал послов Азербайджана в Литве, Хорватии и Таджикистане

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения об отзыве послов Азербайджана в Таджикистане, Литве и Хорватии.

В частности, Камил Хасиев отозван с должности посла Азербайджана в Хорватии.

На его место назначен Фахраддин Гурбанов.

С должности посла Азербайджана в Таджикистане отозван Аббасали Гасанов, посла в Литве – Гасан Мамедзаде.

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о назначении Назлы Абдуллы Мохаммеда почетным консулом Азербайджана в Джибути.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПОСЛЫ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]