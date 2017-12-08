Президент Алиев отозвал послов Азербайджана в Литве, Хорватии и Таджикистане

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения об отзыве послов Азербайджана в Таджикистане, Литве и Хорватии.

В частности, Камил Хасиев отозван с должности посла Азербайджана в Хорватии.

На его место назначен Фахраддин Гурбанов.

С должности посла Азербайджана в Таджикистане отозван Аббасали Гасанов, посла в Литве – Гасан Мамедзаде.

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о назначении Назлы Абдуллы Мохаммеда почетным консулом Азербайджана в Джибути.

А.Азизов