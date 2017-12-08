Экспорт СПГ должен укрепить позиции российского газа за рубежом - Путин

Производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) не должны ослаблять экспорт трубопроводного газа, а должны в целом усиливать позиции российского газа за рубежом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития производства СПГ.

"Перед отечественным ТЭКом стоит задача по наращиванию мощности и объемов производства СПГ. Хочу в этой связи сделать акцент. Первое: производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению уже завоеванных позиций на рынке сетевого газа. Более того, их нужно удерживать и, безусловно, укреплять. Работа должна быть выстроена так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом. А напротив, необходимо создать условия для сбалансированного взаимодополняющего друг друга направления. Чтобы в целом получить максимальную отдачу", - сказал он.

В.Путин также отметил, что развитие производства СПГ в России должно ориентироваться не только на внешний, но и на внутренний рынок. "Второе - спрос на сжиженный газ нужно активно формировать и внутри страны. Его применение может быть расширено, в том числе за счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа, за счет перевода общественного транспорта на более чистое экологичное газомоторное топливо. И в этой сфере у нас, кстати, уже есть хорошие специальные программы. Рассчитываю, что более подробно о мерах поддержки потребления сжиженного газа на внутреннем рынке мы ещё поговорим в ходе нашей сегодняшней встречи", - добавил он.

"Третье. Особо подчеркну, что такие проекты, как "Ямал СПГ" создают основу для устойчивого развития территорий. Только тут, в Сабетте, сформировано порядка 32 тысяч новых рабочих мест. Создана новая аэропортовая, авиационная, железнодорожная инфраструктура, жилье, социальные объекты. Иными словами, ведется не хищническая бездумная добыча ресурсов, а комплексное развитие территории с реализацией целого ряда, в том числе, экологических программ. Именно такие подходы должны применяться и в будущих СПГ-проектах. Важно и то, что в рамках "Ямал СПГ" развивается навигация по Северному морскому пути, формируются логистические маршруты, наращиваются танкерный, ледокольный флот. Уверен, все это даст нам уникальные преимущества в экономике, торговле, в энергетике", - подчеркнул президент РФ.