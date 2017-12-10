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Дальнее зарубежье 10.12.2017 11:55

Тысячи человек собрались у посольства США в Джакарте, протестуя против решения Трампа по Иерусалиму

Около 6 тыс. человек окружили американское посольство в индонезийской столице в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля, сообщают в воскресенье индонезийские СМИ.

"Мы собрались здесь, чтобы выразить свое несогласие, и мы верим, что большинство людей мира выступают против того, о чем объявил Д.Трамп", - сказал на акции протеста в Джакарте президент происламской индонезийской "Партии справедливости и благоденствия" Сохибул Иман.

Индонезия не поддерживает дипломатических отношений с Израилем. 6 декабря президент Соединенных Штатов Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, США, ИЕРУСАЛИМ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]