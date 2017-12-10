Тысячи человек собрались у посольства США в Джакарте, протестуя против решения Трампа по Иерусалиму

Около 6 тыс. человек окружили американское посольство в индонезийской столице в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля, сообщают в воскресенье индонезийские СМИ.
"Мы собрались здесь, чтобы выразить свое несогласие, и мы верим, что большинство людей мира выступают против того, о чем объявил Д.Трамп", - сказал на акции протеста в Джакарте президент происламской индонезийской "Партии справедливости и благоденствия" Сохибул Иман.
Индонезия не поддерживает дипломатических отношений с Израилем. 6 декабря президент Соединенных Штатов Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.
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