В Китае возбуждено дело против бывшего члена политбюро ЦК КПК

Прокуратура Китая возбудила дело в отношении бывшего члена политбюро ЦК КПК, секретаря комитета КПК китайского мегаполиса Чунцина Сунь Чжэнцая, говорится в сообщении ведомства.

Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в разглашении секретной информации, коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Прокуратура сообщила, что в отношении Сунь Чжэнцая избрана "мера принуждения", что соответствует, по установившейся в Китае практике, заключению под стражу.

Ранее он был снят со всех занимаемых постов, расследование в отношении него дисциплинарной комиссией было начато в июле текущего года.

В начале года наблюдатели прочили Сунь Чжэнцая на пост члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК по итогам октябрьского 19-го съезда компартии.

Борьба с коррупцией в высших эшелонах партийной, государственной и армейской власти была начала председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2012 году, когда он бы избран генеральным секретарем ЦК КПК. В октябре в отчетном докладе 19-му партийному съезду он отметил, что коррупция продолжает представлять собой серьезную опасность для партии и государства.