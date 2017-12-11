В Китае возбуждено дело против бывшего члена политбюро ЦК КПК

Прокуратура Китая возбудила дело в отношении бывшего члена политбюро ЦК КПК, секретаря комитета КПК китайского мегаполиса Чунцина Сунь Чжэнцая, говорится в сообщении ведомства.
Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в разглашении секретной информации, коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Прокуратура сообщила, что в отношении Сунь Чжэнцая избрана "мера принуждения", что соответствует, по установившейся в Китае практике, заключению под стражу.
Ранее он был снят со всех занимаемых постов, расследование в отношении него дисциплинарной комиссией было начато в июле текущего года.
В начале года наблюдатели прочили Сунь Чжэнцая на пост члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК по итогам октябрьского 19-го съезда компартии.
Борьба с коррупцией в высших эшелонах партийной, государственной и армейской власти была начала председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2012 году, когда он бы избран генеральным секретарем ЦК КПК. В октябре в отчетном докладе 19-му партийному съезду он отметил, что коррупция продолжает представлять собой серьезную опасность для партии и государства.
Президент Алиев принял председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 120 раз - Минобороны Азербайджана
На севере Азербайджана предлагается построить крупное предприятие по производству яблочного концентрата
Доллар слабо дешевеет к евро, ЦБ Китая впервые в декабре повысил фиксинг юаня
Банки в Азербайджане увеличили за 10 месяцев число установленных банкоматов на 1,5%, pos-терминалов - сократили на 8%
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделяют около 0,5 млн манатов на поддержку инвалидов
Средняя пенсия в Азербайджане на 2018г прогнозируется $127
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Азербайджане реализуется проект «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ