В Азербайджане определены районы, целесообразные для создания предприятий по переработке молока и производству мяса

В Азербайджане с целью реализации «Дорожной стратегической карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции» определены районы, где считается наиболее целесообразным создание предприятий по переработке молока и производству мяса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Azpromo.
В частности, в Хачмазском, Губинском, Шабранском, Шемкирском, Горанбойском, Газахском, Самухском, Шекинском, Огузском, Джалилабадском, Астаринском, Ярдымлинском, Шемахинском, Агсуинском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агдамском и Физулинском районах признано целесообразным создание предприятий по переработке молока.
В Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Агдашском, Бардинском, Нефтчалинском, Уджарском районах считается целесообразным создание предприятий по переработке молока и производству мяса.
Б.Рустамбеков
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